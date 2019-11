Incidente mortale sul raccordo autostradale R13, a Trieste. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30: per cause ancora da accertare, un tir di nazionalità rumena che procedeva in direzione Trieste si è schiantato contro il guardrail, provocando il distacco della cabina con conseguente fuoriuscita del conducente nella corsia opposta. Nulla da fare per l'autista.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, intervenuti con due partenze, la Polizia Stradale e il personale sanitario. Per consentire le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura del raccordo in entrambe le direzioni.