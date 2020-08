Incidente mortale sul versante Est del Monte Veltri

Tragedia sul versante Est del Monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile. L'infortunio mortale è avvenuto poco dopo le 16. Stando alle prime informazioni, una settantenne - che era in compagnia di figlia e nipote - è scivolata in un dirupo, riportando lesioni molto serie, che non le hanno lasciato scampo.

Aggiornamento ore 19. Sono ancora in corso le operazioni. Si è in attesa dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione del corpo con l'elicottero della Protezione Civile. Sul luogo della tragedia erano presenti, assieme alle due donne adulte, almeno sette minorenni che sono stati in queste ultime ore caricati a bordo dell'elisoccorso regionale e portati a valle.

Il velivolo ha poi dovuto effettuare rifornimento dopo le diverse rotazioni compiute.