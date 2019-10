Incidente mortale: vittima un centauro di 26 anni

Incidente mortale, questa sera intorno alle 19.30, lungo la statale 14, tra Zellina di San Giorgio di Nogaro e Muzzana del Turgnano. Un giovane di 26 anni, Flavio Ermacora, è morto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di San Giorgio di Nogaro, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, una vettura con tre persone a bordo e una moto con in sella il 26enne si sono scontrate frontalmente. Ermacora, che abitava a Muzzana del Turgnano, è morto in seguito alle ferite riportate. Sul posto le ambulanze e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto anche l'elicottero sanitaria decollato dalla elibase di Campoformido.