Incidente nella notte a Manzano, sei persone coinvolte

Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto poco prima delle 2, in via Roma, a Manzano, dove due vetture si sono scontrate.

Dopo la chiamata di aiuto al numero unico 112, gli infermieri della Sores hanno attivato automedica e ambulanza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di San Giovanni al Natisone.

Le sei persone sono state controllate sul posto; solo per due passeggeri è stato necessario il trasporto all'ospedale di Palmanova, con lesioni non gravi.

Alla guida di una delle due vetture una cittadina thailandese di 22 anni, senza patente.