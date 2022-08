E’ due persone ferite in maniera seria il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte a Mortegliano, in via Ferraria. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana, si sono scontrate due auto – una Fiat Punto e una Peugeot – con i rispettivi conducenti che sono rimasti incastrati nell’abitacolo.

Soccorsi da personale del 118, supportato dai Vigili del fuoco, sono stati trasportati all’ospedale Udine. Hanno riportato traumi giudicati gravi.