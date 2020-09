Incidente nella notte lungo la Cimpello-Sequals, due feriti

Incidente intorno alle 3 di questa notte lungo la Cimpello-Sequals nel territorio del comune di Pordenone, all'altezza dello svincolo per la città sul Noncello. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate un'Audi A3 condotta da una donna e una Smart guidata da un uomo, che proveniva da Sequals.

Nell'impatto, molto violento, fronto-laterale, entrambi i conducenti sono rimasti feriti in maniera piuttosto seria. Sono stati soccorsi da due ambulanze provenienti dall'ospedale di Pordenone, dove sono stati poi ricoverati. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a fattivo supporto del personale sanitario