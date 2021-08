Incidente nella zona industriale di Buja: grave un centauro

Grave incidente nella zona industriale di Buja, in via Europa, nel primo pomeriggio di oggi. Ferito in modo serio un centauro che nell'impatto con una vettura ha riportato diverse fratture. Per cause al vaglio della Polizia Locale del centro della Collinare, intervenuta per rilievi e viabilità, il motociclista si è scontrato con una vettura, perdendo il caso nell'impatto con l'asfalto.



Dopo l'allarme, la Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario e una ambulanza, a sirene. Il Nue ha allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, subito intervenuti sul posto a supporto della equipe sanitaria e per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.



L'uomo è stato trasportato in volo, in condizioni serie, all'ospedale di Udine. I mezzi incidentati sono stati recuperati dal soccorso stradale Guerra di Gemona del Friuli.