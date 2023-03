Incidente stradale a Ipplis di Manzano

Una donna è stata soccorsa questa mattina dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale, una fuoriuscita autonoma, verificatosi poco prima delle sette lungo via Manzano, all'altezza della frazione di Ipplis di Premariacco, lungo la direttrice che da Cividale del Friuli porta a Oleis di Manzano.

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli), la donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo.

A dare l'allarme è stato un residente della zona che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala di primo livello anno transitato puntualmente la telefonata la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores sono inviato sul posto subito l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Hanno attivato i Vigili del fuoco.

La donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo della macchina. Ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori e al tronco; è rimasta sempre cosciente durante il soccorsi. Dinamica maggiore per l'incidente.

È stata soccorsa dall'equipaggio sanitario che l'ha trasportata poi in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.