Incidente stradale a Sacile, quattro persone coinvolte

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente stradale a Sacile, nei pressi di viale Della Repubblica. Due le auto coinvolte, una proveniente da Sacile - al cui interno erano presenti due anziani coniugi - e una che s'immetteva nella Pontebbana proveniente da un piccolo centro commerciale, con all'interno due ragazzi.

Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma i due anziani sono stati affidati alle cure dei sanitari per accertamenti. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per l'estrazione dei feriti e hanno messo in sicurezza lo scenario.