Incidente stradale nella notte a Gorizia

Due persone sono rimaste ferite nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30, a Gorizia, all'altezza dell'incrocio tra via Terza Armata e via Vittorio Veneto, a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, i conducenti di due automobili, una Polo e una MiTo, non hanno rispettato le indicazioni luminose del semaforo che regola l'intersezione e si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari, con due ambulanze, ed è stata inviata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza del vetture e della carreggiata. Sono rimasti feriti una giovane donna e un uomo, entrambi della zona, per fortuna in maniera non grave. Per i rilievi e tutti gli accertamenti i Carabinieri e la Polizia Locale.