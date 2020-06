Incidente sul cavalcavia, grave una giovane donna

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 16.30, in comune di Gonars, lungo il tratto della Napoleonica che collega Ontagnano a Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto.

Si tratta di un'Audi, il cui conducente è riuscito a liberarsi, uscendo da solo dall'abitacolo, e di una Fiat Punto, condotta da una giovane donna di Castions di Strada, che è rimasta incastrata. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza.

Sono intervenuti subito anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. La strada è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso; sul posto, subito allertato, anche il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo a supporto nel caso di necessità.

Le condizioni della donna paiono essere gravi.