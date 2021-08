Incidente sul cavalcavia Simonetti a Udine

Incidente a Udine, lungo il cavalcavia Simonetti, verso le 12,30 di oggi. L'arteria, per consentire le operazioni di soccorso, è stata chiusa e il traffico deviato su via Cividale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco con due mezzi e due pattuglie della Polizia Locale di Udine per la viabilità e i rilievi.



Notizia in aggiornamento