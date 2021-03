Incidente sul lavoro nel cantiere stradale

Infortunio sul lavoro intorno alle 17 a Pozzuolo del Friuli, in centro, dove un operaio impegnato in alcune opere di movimentazione di materiale edile in un cantiere stradale, è stato colpito da alcuni tubi agli arti inferiori. Ha riportato una frattura a una gamba. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi.

È stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Mortegliano, gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria e l'equipaggio di un'ambulanza inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.