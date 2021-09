Incidente sul ponte della Delizia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento poco prima delle 20 di oggi, sul ponte della Delizia, tra Codroipo e Casarsa della Delizia.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento è una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, soccorsa dal personale dell'equipaggio di un ambulanza.

In quel momento, in prossimità del passaggio, c'era una grande quantità di polvere proveniente dal fiume Tagliamento, come si vede dalle immagini. Accertamenti in corso.