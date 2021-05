Incidente sul raccordo, autoarticolato sospeso sul muro

Verso le 2.45, le squadra del Distaccamento di Opicina e due partenze del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, sono intervenute sul raccordo per Fernetti, per un incidente stradale.

Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa sospeso su un muro a fianco della carreggiata. Il conducente del mezzo è stato preso in carico dal personale sanitario, in condizioni non gravi. Si tratta di un cittadino slovacco di 52 anni.

I Vigili del Fuoco, con l’ausilio di due autogrù, hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, riposizionandolo sulla carreggiata. Sul posto anche il funzionario di guardia e il capoturno provinciale dei pompieri di Trieste, la Polizia Stradale e il personale dell'Anas.