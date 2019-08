Incidente sull'ex Grande viabilità triestina

Incidente sulla Statale 202, l'ex Grande viabilità triestina, all'altezza del grande centro commerciale Torri d'Europa, nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto. Un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto i Vigili del fuoco di Trieste e i sanitari che hanno soccorso e trasportato in ospiedale i feriti, tra cui un minore.