Incidente sulla A28 tra Fontanafredda e Sacile Est

Incidente stradale tra due auto sulla A28. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con 3 automezzi, attorno alle 7.30, al km 28.7 circa, sulla carreggiata Nord in direzione Conegliano nei pressi dell'area di servizio di Porcia Nord, tra gli ingressi di Fontanafredda e Sacile Est.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e si sono schiantate contro il guard-rail, finendo per occupare l'intera carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario con uno dei propri mezzi, e successivamente hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza le due autovetture gravemente incidentate.

Gran spavento e fortunatamente lievi ferite per gli occupanti delle vetture, tanto che non si è reso necessario il trasporto in elicottero.