Incidente sulla moto da cross, muore a 24 anni

Tragedia nel pomeriggio ad Aquileia. Un ragazzo di 24 anni, Marco Celotto, originario di San Polo di Piave, in provincia di Treviso, ha perso la vita in seguito a un incidente in motocross.

L'atleta stava svolgendo una sessione di allenamento, lungo una pista privata, quando, intorno alle 15, ha perso il controllo della due ruote. Gravissime le ferite riportate: inutili i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico giunto sul posto, assieme ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Il giovane è morto sotto gli occhi dei genitori; a portarlo alla pista era stato il padre.

La salma è stata traslata nella camera mortuaria dell’ospedale di Palmanova.