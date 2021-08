Incidente sulla Napoleonica, tra Chiasiellis e Morsano: tre feriti

Incidente, questa mattina intorno alle 10.30, lungo la regionale 252 Napoleonica, all'incrocio tra Chiasiellis di Mortegliano e Morsano di Strada, nel territorio del comune di Castions di Strada, fortunatamente senza feriti gravi.

Le cause dello scontro sono in corso di accertamento, ma da una primissima ricostruzione pare che all'origine dello scontro ci sia una mancata precedenza.

Un suv Bmw, proveniente da Chiasiellis e diretto verso Morsano di Strada, è entrato in collisione con un suv Toyota che viaggiava sulla statale, in direzione Palmanova. Sono intervenuti l’elisoccorso, ambulanza dell'ospedale di Palmanova, i Carabinieri per accertamenti, rilievi e viabilità, i militari della Guardia di Finanza, a supporto, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale. Tre i feriti, tutti non gravi.