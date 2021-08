Incidente sulla rotonda dei Picchi, centauro ferito grave

Versa in gravi condizioni un uomo di 44 anni della ex provincia di Trieste che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Latisana, all'altezza della rotonda dei Picchi.

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è rovinato sull'asfalto, restando seriamente ferito.

È stato subito soccorso dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova; inviato anche l'elicottero sanitario. Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia Locale di Latisana. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Pesanti disagi per il traffico.