Incidente sulla statale 14 tra Cervignano e Torviscosa

Grave incidente stradale sulla Statale 14 intorno alle 18 di oggi, giovedì 5 novembre, nel tratto di strada compreso tra Cervignano del Friuli e Torviscosa, subito dopo il ponte della ferrovia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una Ape Piaggio e una vettura. Si tratterebbe di un tamponamento. Nella vettura che sarebbe stata tamponata viaggiava anche un bambino di 5 anni.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Ape che, sebbene non incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai pompieri che poi lo hanno affidato alle cure mediche dell'equipe sanitaria di un'ambulanza.

L'autolettiga l'ha poi trasportato nel punto in cui l'elicottero sanitario è atterrato dopo essere decollato dalla Eli Base di Campoformido. Da lì il volo verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Inevitabili i disagi per il traffico.