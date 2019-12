Alle 18, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina è intervenuta sulla Strada per Basovizza, all'altezza dell'incrocio per il Sincrotrone, per un incidente tra due auto che, per cause in fase di accertamento, si sono cappottate.

Gli occupanti sono usciti autonomamente e sono stati presi in carico dal personale sanitario. I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e la sede stradale; per i rilievi e la viabilità la Polizia Municipale.