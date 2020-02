Incidente tra auto e moto a Passons

Grave incidente stradale alle porte di Udine intorno alle 16. È successo in via Spilimbergo a Passons di Pasian di Prato. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato e finito rovinosamente sull'asfalto.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato una'automedica e un'ambulanza. Sono stati inviati anche i Vigili del Fuoco partiti dal Comando Centrale via Popone. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.