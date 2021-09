Incidente tra Basiliano e Variano, muore incastrato

Incidente mortale, nel primo pomeriggio, lungo l'ex strada provinciale 95, tra Basiliano e Variano, nel tratto che prende il nome di via Delle Cave.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate. Nel violento impatto, Carlo Battilana, 48enne di Basiliano, titolare di una nota attività della zona, è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua vettura; per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine insieme al personale inviato dalla Sores e ai Carabinieri del Radiomobile di Udine e della Stazione di Campoformido.