Incidente tra Coderno e Flaibano

Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 18.30, a Sedegliano. Due auto si sono scontrate lungo la provinciale 18, all'intersezione con la provinciale 39, sulla viabilità che da Coderno porta a Flaibano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, proveniente da San Daniele del Friuli, con un'ambulanza.

Per fortuna nessuna grave conseguenza sanitaria per le persone coinvolte nello schianto. Nell'impatto una vettura è finita a bordo strada, in un canale. I pompieri hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e dato fattivo supporto al personale medico.

Per tutti i rilievi e gli accertamenti, e per la viabilità e, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Codroipo.