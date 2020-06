Incidente tra mezzi pesanti in A4: autista incastrato in cabina

Grave incidente lungo l'autostrada A4 poco prima delle 13.30 di oggi, mercoledì 3 maggio. Pesanti le ripercussioni immediate sul traffico già fortemente appesantito, in Friuli Venezia Giulia, dal rientro in carreggiata dei mezzi pesanti nella giornata di oggi, dopo il weekend lungo.

L'incidente si è verificato tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Coinvolti tre camion. Uno dei tre autisti è rimasto incastrato nella cabina. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco anche dal comando di Pordenone con una autogru. Il traffico scorre comunque, sebbene lento, sulla corsia di sorpasso.

L'autostrada non è stata chiusa.

Le code si registrano già da Villesse in direzione Venezia alle 14.30. solo luogo dell'incidente La polizia stradale, i mezzi di autovie Venete, il personale sanitario, tutti coordinati dal Coa di Udine.