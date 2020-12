Incidente tra mezzo pesante e furgone, strada invasa dal gasolio

Incidente a San Giorgio di Nogaro, lungo via Malignani. Si sono scontrati un mezzo pesante e un furgone, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale Intercomunale della Riviera Friulana, intervenuti per bloccare temporaneamente la circolazione, per motivi di sicurezza.

Nell'impatto, infatti, uno dei due mezzi ha perso combustibile per circa 60 metri, lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Ditta Flora, per la messa in sicurezza della viabilità che al momento risulta compromessa per la sversamento di carburante.