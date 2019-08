Incidente tra tre vetture a Dogna

Terribile incidente stradale sulla statale Pontebbana all'altezza del comune di Dogna al confine con il comune di Pontebba (saletto). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Moggio Udinese, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrate tre vetture.



Si tratta di una Mercedes, di una Ford monovolume e di una Ferrari nera. La vettura sportiva ha attutito l'impatto e nel violentissimo scontro ha perso il blocco di uno pneumatico finito a bordo strada.



Gli occupanti della Ferrari sono rimasti illesi. Si tratta di una coppia che vive nel Cividalese. Soccorsi invece, con 3 ambulanze, alcuni occupanti della Mercedes e della Ford. Si tratta di tre persone, tutte portate in ospedale. Sono della zona tra Nimis e Tarcento. Nessuno versa in gravi condizioni.



Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata è intervenuta una squadra del Distaccamento di Pontebba dei Vigili del Fuoco. La statale è rimasta sempre aperta a senso unico alternato. È successo intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 15 agosto.