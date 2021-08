Incidente tra un'ambulanza e un motorino sul cavalcavia Simonetti a Udine

Incidente a Udine, lungo il cavalcavia Simonetti, poco dopo mezzogiorno. Coinvolti un'ambulanza del 118 in servizio con un paziente a bordo e un motorino. L'arteria, per consentire le operazioni di soccorso, è stata chiusa e il traffico deviato su via Cividale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il moticoclo, mentre procedeva lungo via Simonetti in direzione della periferia est, per cause in corso di accertamento, una volta terminata la salita, ha invaso la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva il mezzo di soccorso. Inevitabile lo scontro.

Il conducente del motociclo, un 61enne residente in città, nell'impatto ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato in ospedale per le cure. Illeso il conducente dell'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, i vigili del fuoco con due mezzi e due pattuglie della Polizia Locale di Udine per la viabilità e i rilievi.