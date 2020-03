Incidente, questa mattina poco prima delle 11 a Udine, tra via Monte Grappa e via Bernardinis. Per cause in corso di accertamento le due vetture sono entrate in collisione all'incrocio. Feriti i due conducenti, un 79enne alla guida di una Fiat Punto e una donna di 69 conducente di una Citroen C3 Picasso. Sul posto, oltre al personale sanitario che ha portato i due feriti in ospedale a Udine anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi.