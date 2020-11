Incidente tra Villa Primavera e Basaldella: due auto contro un muretto

Incidente, verso le 11, all'incrocio tra le vie San Martino, Santa Caterina e San Nicolò, sul confine tra Villa Primavera e Basaldella, a Campoformido, nei pressi delle Officine Riunite. Per cause in corso di accertamento una Bmw e una Volkswagen si sono scontrate, invadendo per un breve tratto la pista ciclopedonale e schiantandosi contro il muro di un'abitazione. All'origine dell'incidente il mancato rispetto di uno stop di una delle due vetture coinvolte. Nessuno dei conducenti e dei passeggeri è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Campoformido e i Vigili del fuoco.

Ingenti i danni alle due auto che sono state portate via dal carro attrezzi.