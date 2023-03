Incidenti a Moruzzo e a Ronchi dei Legionari

Due minorenni sono stati soccorsi questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la viabilità che da Alnicco porta a Brazzacco, nel Comune di Moruzzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiavano su una moto, i due ragazzi si sono scontrati con un furgoncino in transito. Sul posto sono intervenuti l'automedica e un'ambulanza, provenienti da Udine.

Le condizioni dei due giovani non destano preoccupazione e sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Una persona è rimasta invece ferita a seguito di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi in prossimità dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.