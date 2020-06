Incidenti a raffica a Udine

Incidente alle 11.45 di oggi, sabato 27 giugno, a Udine, all'intersezione tra le vie Stiria e Carinzia. Coinvolti due veicoli, rispettivamente guidati da M.R. di anni 74 e P.M. di anni 46. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al nosocomio cittadino per accertamenti sanitari. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi.

Poco dopo, alle 12.15, si è verificato un altro incidente stradale in via Mazzuccato, dove si sono scontrate una Fiat500, condotta da N.C.A. di 49 anni, ed un velocipede condotto da C.M. di 51 anni. Sul posto il 118 per gli accertamenti sanitari.

Alle 15.10 circa, in via Galilei, una Renault Scenic guidata da un 56enne si è scontrata con un'altra Renault condotta da Y.F. di 39 anni. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e quindi accompagnati in ambulanza al pronto soccorso cittadino per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Gli accertamenti per la definizione della dinamica da parte della Polizia Locale intervenuta, sono tutt'ora in corso. Sul posto anche personale dei Vigili del fuoco.