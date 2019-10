Incidenti a raffica nella notte sulle strade friulane

Raffica di incidenti nella notte sulle strade del Friuli. Poco prima di mezzanotte un incidente a Premariacco, in piazza della Vittoria; si tratta di una fuoriuscita autonoma contro la segnaletica stradale, senza feriti.

A San Daniele del Friuli altra fuoriuscita autonoma che ha creato pericolo per lo spargimento di sostanze combustibili oleose, in via Kennedy, intorno alle 23.30; nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco per la pulizia della carreggiata.

Un sinistro anche sulla statale 52, a Tolmezzo, vicino alla cartiera; si tratta di uno scontro tra due vetture; il bilancio è di una persona ferita, portata in ospedale, mentre l'altro conducente è rimasto illeso.

Incidente a Rivignano Teor, in località Ariis, dove una vettura è finita in un fosso. La giovane conducente è riuscita a mettersi in salvo da sola, poi è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha portata in ospedale a Latisana per accertamenti.

Altro sinistro a Latisana, in via Marconi, con una persona ferita portata in ospedale; danneggiati alcuni elementi della segnaletica stradale. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.