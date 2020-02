Incidenti a raffica sulle strade friulane

Numerosi incidenti nelle ultime ore in provincia di Udine. Poco prima delle 7 di questa mattina, in via Buttrio, a Pozzuolo del Friuli, scontro tra mezzi pesanti, per fortuna senza feriti.

Sinistro anche lungo Napoleonica, a Castions di Strada, poco dopo le 20 di ieri, all'altezza del ristorante Napoleone e della concessionaria di auto; anche in questo caso è rimasto coinvolto il conducente di un camion che ha perso il controllo del mezzo, finito fuori carreggiata, contro un muretto di contenimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sono stati allertati i sanitari e i Carabinieri. Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente del camion.

Un incidente , infine, anche a Fagagna, lungo la ex provinciale 10, anche questo intorno alle 20 di ieri, all'altezza del chilometro 5. Il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori dalla carreggiata. È riuscito a uscire autonomamente dalla vettura e a mettersi in salvo; per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Majano.