Incidenti a raffica sulle strade friulane

Pomeriggio e serata di incidenti stradali in provincia di Udine, complice anche il maltempo. Intorno alle 18, Mortegliano, in via Buiatti, si sono scontrate due vetture. Coinvolte nell'incidente quattro persone, due delle quali, marito e moglie, sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale per accertamenti. Non sono in pericolo di vita. Per i rilievi i Carabinieri di Mortegliano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

A Buttrio, invece, gli agenti della Polizia Locale dell'Uti Natisone sono intervenuti in via divisione Julia, vicino alla chiesa, nel tardo pomeriggio, per rilevare un incidente che ha coinvolto un ciclista. Un uomo in sella alla bici ha perso il controllo ed è finito a terra, battendo la testa sull'asfalto. È stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Ha riportato lesioni superficiali agli arti superiori e un trauma cranico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Poco dopo l'1.30 di questa notte, a Osoppo, il conducente di una Bmw ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il muro di una casa. Per fortuna, per lui, non ci sono state conseguenze di tipo sanitario.

Una persona, infine, è stata soccorsa questa notte, intorno all'una, in via Riolo, a Fagagna, dopo essere caduta mentre stava camminando sul marciapiede. Ha riportato un trauma alla testa ed è stata trasportata all'ospedale di San Daniele del Friuli per le medicazioni. E' stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno vista a terra, dolorante. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e anche il personale di un'automedica.