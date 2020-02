Incidenti a Torreano e a Buja, due feriti

Incidente a Buja ieri sera, intorno alle 20, in via Arrio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una Mitsubishi e una Fiat Punto, condotta la prima da una 46enne della zona e la seconda da un uomo di 77 anni della Bassa Friulana. La conducente della Mitsubishi è rimasta ferita nell'impatto ed è stata trasportata all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sinistro anche a Torreano, in località Crosada, intorno alle 19.30. Si sono scontrati una Opel corsa e una Hyundai i20 per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi e vibilità. Il conducente della Opel è stato trasportato precauzionalmente all'ospedale per le lesioni che a riportato a seguito dell'impatto agli arti inferiori.