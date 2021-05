Incidenti a Travesio e Polcenigo, quattro feriti

Due incidenti nel pomeriggio, dopo le 16, nel Friuli Occidentale. Il primo si è verificato a Travesio, nella località di Usago, lungo la ex provinciale 22. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto e tre persone sono rimaste ferite. Una di queste, che ha riportato le lesioni più serie, è stata trasportata all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova; non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente si è verificato, invece, a Gorgazzo, nel territorio del comune di Polcenigo, in via Polcenigo. Si tratta, in questo caso, di uno scontro tra una vettura e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la conducente della due ruote, una donna che è rovinata sull'asfalto riportando lesioni serie. Non è in pericolo di vita. È stata trasportata all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza.

In entrambi i casi i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri. In entrambi gli incidenti sono intervenuti a supporto anche i Vigili del Fuoco.

Altri due incidenti si sono registrati nel tardo pomeriggio. Alle 18.40 a Cordenons i pompieri sono intervenuti per un'auto che dopo aver perso il controllo si è ribaltata sulla fiancat. All'arrivo dei soccorritori la conducente era svenuta.

Alle 19.20, infine, a Sesto al Reghena i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per un'auto capovolta nel fossato. Illesa la conducente.