Incidenti e morti sulla strada, arrivano gli autovelox in Valcellina e Piancavallo

In arrivo nuovi dispositivi per il controllo della velocità e controlli rafforzati nel Pordenonese. Il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha disposto oggi il rafforzamento dell’attività di controllo delle Forze di Polizia, Statali e Locali per il periodo estivo, in particolare durante i fine settimana e lungo la viabilità della Valcellina e di Piancavallo. Il provvedimento nasce dalla volontà di contrastare il fenomeno dell’eccesso di velocità sulle strade, tra le principali cause di incidenti anche mortali.

La decisione è stata comunicata questa mattina, in Prefettura a Pordenone, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul tema della sicurezza stradale e sull’intensificazione dei controlli da parte delle Forze di Polizia sulla rete viaria provinciale interessata da maggiore mobilità durante il periodo estivo (aree montane, viabilità di transito per mete culturali-turistiche).



Alla stessa hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, i Sindaci di Aviano e di Claut, con le rispettive Polizie Locali, e i rappresentanti di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e di Autovie Venete.I controlli avverranno in forma coordinata secondo una pianificazione dei servizi preventivamente condivisa tra le Forze di Polizia, in modo da evitare sovrapposizione di servizi.Durante il Comitato, in considerazione delle verifiche sull’incidentalità stradale disposte dal Prefetto nei mesi scorsi e che hanno portato, fra l’altro, al sopralluogo congiunto Polizia Stradale-FVG Strade sulla S.R. 466 “di Piancavallo”,come la segnaletica verticale e orizzontale e ipannelli assorbiurto.Il Prefetto ha preannunciato l’inserimento dellanel decreto che individua le strade in cui possono essere installati iContestualmente proseguirà l’attività di mappatura delle rete viaria pordenonese, con particolare riferimento alla, effettuata da parte di Polizia Stradale e FVG Strade per, sia tramite miglioramenti della segnaletica sia con la verifica dell’attualità delle installazioni di autovelox.Inoltre,predisposta in caso di congestione della A4, concordando sulla necessità di garantire un costante flusso informativo all’utenza, anche tramite l’utilizzo dei pannelli a messaggio variabile.Infine Autovie Venete ha assicurato che i lavori che interessano l’attuale, in modo da non interferire con la prevista intensificazione del traffico nelle giornate più critiche per l’esodo estivo 2021.