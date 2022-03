Incidenti mortali a Zoppola e a Porcia, conducenti indagati per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Pordenone, al termine delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di due conducenti per omicidio stradale.

I reati si riferiscono all'incidente avvenuto il 10 luglio 2021 lungo l'ex provinciale 6 del Sile - via Domaninis a Castions di Zoppola e a quanto accaduto il 20 ottobre a Porcia, lungo la Statale 13 Pontebbana, di fronte all’Hotel Bel Sit.

In entrambi i casi si era trattato di incidenti mortali e le vittime viaggiavano su due ruote. Come precisa in una nota il Procuratore Raffaele Tito, evidenziando il lavoro delle forze dell'ordine nel corso degli accertamenti, a provocare i sinistri era stata una mancata precedenza da parte degli automobilisti.

A Castions, aveva perso la vita Chiara Temporale, 42enne residente a Pordenone, che viaggiava come passeggera sulla moto, guidata da un 52enne di Fiume Veneto, rimasto ferito in modo serio.

Nella tragedia di Porcia, non c'era stato nulla da fare per il 41enne Christian Ghilardi, nato a Milano ma residente a Pordenone, che si trovava in sella alla sua Honda Xr ed era stato sbalzato dal mezzo, morendo sul colpo.