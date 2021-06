Incidenti nel Pordenonese, denunciati in cinque per ubriachezza

Numerosi i casi di automobilisti e ciclisti sorpresi dalle Forze dell'Ordine in evidente stato di ebrezza alla guida o in sella alla due ruote. I Carabinieri di Polcenigo hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 51enne di Fontanafreedda, pluripregiudicato e disoccupato. Fermato a bordo di una bicicletta in transito in via San Giovanni di Polcenigo alle 2:24 del 12 giugno scorso, l'uomo è risultato palesemente ubriaco. Sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con tasso di 1,88 g/l. La bicicletta, di proprietà di un'altra persona, non è stata posta a sequestro.



I Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un operaio 60enne di Porcia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e responsabile anche di un incidente stradale avvenuto nella notte. L'episodio, che gli è costato il ritiro della patente, risale alle 23:15 del 5 giugno, quando i militari sono intervenuti per un'auto uscita di strada autonomamente tra via alla Ferrovia e via San Rocco. Il conducente ha perso il controllo dell'auto, adagiatosi su una fiancata e finendo nel fossato. Sul posto sono giunti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo, ancora seduto al posto di guida, è apparso subito alterato agli operatori, manifestando sonnolenza e chiedendo ai soccorritori di lasciarlo riposare tranquillo seduto in auto. Estratto dall’autovettura è stato trasporto in ospedale per accertamenti. I carabinieri hanno richiesto ai sanitari di sottoporre il conducente a prelievi finalizzati alla verifica di eventuale assunzione di sostanza alcoliche e/o stupefacenti e l’esito delle analisi attestava un valore di etanolo pari a 2,12 g/l.



I carabinieri di Polcenigo hanno denunciato, sempre per guida in stato di ebrezza,che il 14 giugno, alle ore 22:30, alla guida della sua Mercedes classe A, si è schiantata contro la recinzione della ditta Cbc di San Quirino di via San Rocco. Sottoposta a cure mediche all’ospedale di Pordenone, con prognosi di due giorni, la giovane donna è risultata positiva all’accertamento del tasso alcolemico con valori pari 2,51 g/l. Patente di guida ritirata, veicolo non sottoposto a fermo amministrativo e che a causa degli ingenti danni riportati verrà demolito.Denunciato ancheper guida in stato di ebrezza e con segnalazioni di Polizia in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Alle 2.10 del 26 giugno, durante servizio coordinato finalizzato al contrasto delle "Stragi del sabato sera", a Pasiano di Pordenone, lungo via Meduna, i militari hanno fermato l'auto del giovane per un controllo. L'etilometro ha attestato valori pari a 1.10 g/l. E' scattato così il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo di proprietà di terzi è stato affidato a persona idonea a condurlo.Alle 20 del 27 giugno, a, in via Duca D'Aosta, i carabinieri dell’aliquota radiomobile sono intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale tra due veicoli: una Mercedes classe A condotta dae una Fiat Cordoba condotta da un 79enne con a bordo la moglie 75enne, anche loro di Polcenigo e che hanno riportato lievi ferite, sono entrati in collisione. Sottoposta a prova con etilometro la responsabile dell’incidente – la 44enne - è risultata positiva con valori di 1.15 g/l. La patente di guida è immediatamente ritirata.