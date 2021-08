Incidenti nella notte a Maniago e a Sacile

Notte movimentata nel Friuli Occidentale con due incidenti stradali. Il primo a Maniago, in via Marco Polo, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento; due persone sono rimaste ferite, in maniera lieve.

Intorno all'una e mezza, poi, a Sacile, in via Paternelli, il conducente di una vettura ha perso il controllo; la macchina è finita cappotta in un canale. Illeso miracolosamente il conducente. Sul posto i sanitari e i Vigili del Fuoco.

Sempre nel Friuli Occidentale si registrano anche una fuga di gas in via dell'Alba, a Cavasso Nuovo, nella prima serata di ieri, e due soccorsi persona nella notte, ad Azzano Decimo e a Spilimbergo, fortunatamente senza persone decedute.