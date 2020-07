Incidenti nella notte ad Aviano e Roveredo

Sono due gli incidenti stradali avvenuti nella notte lungo le strade del Friuli occidentale. Il primo ha visto coinvolte due auto che verso le 23.45 sono entrate in collisione a causa, a quanto pare, di una mancata precedenza nell'incrocio fra via Piave e via Marconi ad Aviano. Sette le persone coinvolte di cui due ferite in modo non grave.

Il secondo è avvenuto verso le 4.30 in via Pionieri dell'Aria, all'incrocio con via Risorgimento, a Roveredo in Piano. In questo caso un'auto ha impattato sullo spartitraffico della rotonda, per poi essere sbalzata contro un muro a lato della carreggiata. Ferito il conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario e portato all'ospedale di Pordenone per accertamenti. In entrambi gli incidenti sono intervenuti i Carabinieri di Sacile e i Vigili del fuoco.