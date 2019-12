Incidenti nella notte, due feriti

Incidente in via Orzano, a Selvis di Remanzacco, nella tarda serata di ieri; per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. Uno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze e i Vigili del Fuoco. Un altro incidente si è verificato in via Diaz a Udine intorno alle 2.30. Si è trattato in questo caso di una fuoriuscita autonoma. Il conducente è rimasto leggermente ferito. Per i rilievi la Polizia Stradale.