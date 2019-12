Incidenti nella notte, feriti anche due ragazzi

Raffica di incidenti nella tarda serata di ieri e nella notte sulle strade della provincia di Udine. Un incidente si è verificato intorno alle 22.30 a Sedegliano, in via Cesare Battisti, all'altezza della curva della Madonnina. Due ragazzi sono usciti di strada in curva con una Fiat Punto. Sono stati portati entrambi in ospedale con una ambulanza proveniente da Codroipo; sul posto anche un'automedica e i Carabinieri della stazione di Campoformido per rilievi e accertamenti. Per la messa in sicurezza del mezzo e dello scenario i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. I due ragazzi non sono gravi.

Incidente poi a Latisana, in località Latisanotta, all'altezza di via Roma, intorno alle 6 di questa mattina. E poi un terzo incidente a Tolmezzo, in località Imponzo, lungo la statale 52 bis Carnica. A restare coinvolto il conducente, un uomo del 1946 di Paluzza. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri di Tolmezzo.