Incidenti tra mezzi pesanti in A4: traffico rallentato

Il traffico riprende, in A4 e, purtroppo, riprendono anche gli incidenti. Due i tamponamenti a catena avvenuto in autostrada, questo pomeriggio: il primo è accaduto poco prima delle 14 fra Portogruaro e San Stino di Livenza con due autoarticolati e un autocarro coinvolti. Una persona ferita, rimasta incastrata nell’autocarro. Rapidissimo l’intervento dei mezzi di soccorso e del personale di Autovie Venete che ha consentito di risolvere rapidamente la criticità evitando il congestionamento del traffico, oggi molto intenso.

Il secondo sinistro è avvenuto poco dopo le 16 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana sempre in direzione Venezia fra quattro mezzi pesanti. Non ci sono feriti gravi e il traffico scorre, seppur lentamente, in corsia di sorpasso. Sul posto tutti i mezzi del soccorso sanitario e meccanico per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare la circolazione. Attualmente si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana e fra Latisana e Portogruaro. Si tratta di due code distinte, intervallate da 10 chilometri di circa di autostrada scorrevole.