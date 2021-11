Incitano alla violenza su Telegram, perquisizioni anche in Friuli

E' arrivata fino in Friuli l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova su sodalizi No Vax - No Green Pass attivi su canali Telegram. L’indagine è stata avviata nel più ampio contesto degli accertamenti volti a identificare gli autori di minacce rivolte al presidente della Liguria, Giovanni Toti, e al medico infettivologo Matteo Bassetti.

Nell'ambito dell'inchiesta, la Polizia Postale ha perquisito anche l'abitazione di una 56enne udinese, che figura tra le 29 persone attive nella chat, per le quali s'ipotizzano reati che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

Secondo le ipotesi investigative, le persone perquisite avevano creato un sistema, attivo soprattutto su Telegram, formato da cerchi concentrici con crescenti livelli di sicurezza e divisione di ruoli, finalizzato a far sfociare il dissenso verso l'attuale piano di contenimento della pandemia in forme variabili di azioni delittuose. Il sistema, inoltre, era finalizzato a reclutare, formare e istigare gli attivisti più radicali a portare avanti, con forme e metodologie diverse, azioni contro strutture o protagonisti dell'attuazione del piano vaccinale.