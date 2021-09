Indagano su furti di motori, salvano un anziano caduto in acqua

Stavano indagando sul furto di alcuni motori dalle imbarcazioni ormeggiate. Ma la presenza della Polizia di Stato nel canale Locovaz, a Monfalcone, è stata provvidenziale per un anziano, caduto in acqua.

A dare conto del salvataggio dell'uomo è il segretario provinciale di Gorizia del Sap, il sindacato autonomo di Polizia, Angelo Obit, esprimendo il proprio plauso agli operatori in servizio. L'episodio risale a giovedì 23, quando gli agenti hanno sentito le grida d'aiuto dell'uomo. Non senza difficoltà, sono riusciti a tirarlo fuori dall’acqua, dopo che era rimasto impigliato in alcune cime.

L'uomo è stato, quindi, soccorso dal personale di un'ambulanza, che lo ha portato in pronto soccorso per le cure del caso. "Ancora una volta gli operatori in servizio di Volante hanno prestato soccorso a una persona in difficoltà, salvandola da certo anneggamento", conclude Obit.