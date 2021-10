Indetto nuovo sciopero generale dal 21 al 31 ottobre

Si preannunciano giorni difficili per il Paese, alle prese con un altro sciopero generale a oltranza annunciato dall’Associazione Sindacale Fisi e proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021. Lo sciopero interesserà i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. Molte famiglie stanno ricevendo in queste ore la comunicazione che da domani non saranno garantiti i servizi scolastici.



Al centro delle proteste la "difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori" che tradotto in poche parole fa riferimento all'obbligo di vaccino o certificazione verde sul posto di lavoro, norma entrata in vigore il 15 ottobre scorso.



La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha comunicato il 18 ottobre, in una nota, la protesta ai Ministeri e al Governo.

Anche stavolta, come accaduto per lo sciopero del 15 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato”. Si tratta infatti di una protesta che riguarda una pluralità di settori e, sempre secondo la Commissione di Garanzia, “nel caso di specie la proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”. La Commissione ha aperto il procedimento di valutazione del comportamento della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali anche in riferimento alla protesta del 15 ottobre scorso.



La Fisi replica nella nota di proclamazione che si tratta di uno sciopero che "trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".