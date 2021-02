Individuato l'automobilista che ha investito una ciclista a Udine

E' stato rintracciato, identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Udine l'automobilista che ieri mattina, a Udine, ha investito una ciclista, fuggendo senza prestarle soccorso. L'incidente si è verificato in piazzale Marco Davanzo, nella zona del terminal studenti, dove una donna di 45 anni - I.P. le sue iniziali -, urtata da una vettura che non si è fermata per prestarle soccorso, è rimasta ferita.

Dopo aver impattato con la ciclista, l'auto si è allontanata in direzione di via Boccaccio. In serata la Polizia Locale aveva lanciato anche un appello per rintracciare il pirata della strada, che pare guidasse un'auto bianca. Le indagini serrate hanno portato all'individuazione del conducente a meno di 24 ore dall'incidente.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Udine dove è ancora ricoverata.